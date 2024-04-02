Дуже нашкодив американцям: в Україні загинув ймовірний російський шпигун, – ЗМІ

Співробітник ФБР, який став жертвою загадкового ушкодження мозку від високоенергетичної акустичної зброї, заявив, що став погано почувати себе, відколи він розслідував можливого російського шпигуна. Його ім'я – Віталій Ковалєв.

У 2020 році він був заарештований після переслідування поліції за перевищення швидкості у Мустангу. Під час затримання у Ковалєва виявили банкноти, пристрій для видалення даних з комп'ютера автомобіля та російський паспорт.

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Що відомо про діяльність агента спецслужб Росії у США

Останній звіт видання "60 хвилин" розповідає про контррозвідницю ФБР, яку ідентифікували як "Керрі". Вона провела 80 годин інтерв'ю з Ковалєвим. Агент ФБР розповіла, що була біля вікна у своєму будинку в Флориді, коли її вразила таємнича сила. Вона розповіла, що за відчуттями це було подібне до того, як зубний лікар свердлить стероїди.

Журналіст Христо Грозев відстежив історію Ковалєва і виявив, що він вивчав радіоелектроніку в військовому інституті в Росії, перш ніж переїхав у США, щоб стати шеф-кухарем.

Він мав всі технологічні знання, які потрібні комусь для допомоги в операціях, які вимагають високих технологій,

– розповідає Грозєв.

Він також додав, що малоймовірно, що Ковалєв позбувся цього, коли почав працювати в ресторанах. На думку журналіста, після служби в армії, та пройденої підготовки в Міністерстві оборони на яку витратили кошти, людина назавжди залишається із спецслужбами.

Ким був Ковалєв у США

Ковалєв був шеф-кухарем у ресторані Mari Vanna, коли той відкрився в Вашингтоні у 2013 році. Протягом короткого часу він активно працював, а потім переїхав у Нью-Йорк, де почав працювати у новому російському ресторані від попзірки Аріани Грінблат. Після закриття ресторану у 2015 році він продовжив діяльність у галузі харчування.

Деталі робочого досвіду Ковалєва не є повністю зрозумілими, але він, ймовірно, брав участь у поп-апі ресторану Noma в Трибека у 2017 році. Його сторінка в Instagram продовжувала публікувати фотографії їжі до червня 2020 року.

Ймовірно, помер в Україні

Після 30 місяців ув'язнення Ковалєв повернувся до Росії у 2022 році, хоча американці попереджали його, що йому може загрожувати небезпека через тривалу співпрацю з ФБР. Згідно зі свідоцтвом про смерть вказано, що він був вбитий під час бойових дій в Україні.

Одна з теорій полягає в тому, що його відправили туди, щоб від нього позбутися,

– заявляє Грозев.

Він також розглядав можливість, що це було прикриттям, але "на цьому етапі я вважаю, що він мертвий".

"Гаванський синдром" у посадовців нацбезпеки США

Військовий Грег Едгрін, який керував розслідуванням Пентагону щодо "аномальних інцидентів зі здоров'ям", зауважив, що всі потерпілі від нападу працювали проти інтересів Росії та досягали успіхів у цьому напрямку.

Припускається, що для цього використовувалася секретна зброя, яка випромінює високоенергетичні мікрохвилі або ультразвук.

За словами "Керрі", симптоми схожі на відчуття свердління у вухах, яке стає "надзвичайно болючим та подібним до впливу на барабанну перетинку в десятеро".

Після нападу вона втратила свідомість, а потім скаржилась на біль у грудях, проблеми з пам'яттю та виконанням декількох завдань одночасно.