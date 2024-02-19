Може повторитись перший місяць війни: у Повітряних силах назвали головне завдання зараз

Українські військові стійко борються проти ворога, який активізував свій наступ. Величезною загрозою не лише для фронту, а й для усієї країни є й російська авіація. Без належних засобів атаки росіян просто не зможуть відбивати.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що Україні зараз вкрай необхідні артилерійські снаряди для боротьби з окупантами на полі бою. Крім того, неможливо обійтися без систем ППО та ракет до них.

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Україна бореться, однак без підтримки – ніяк

За останні три дні Повітряні сили ЗСУ збили вже шість російських літаків. Мовиться про винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Українські військові героїчно боролися в Авдіївці, після чого були змушені вийти з міста для збереження життів.

Президент США Джо Байден наголосив, що відхід з Авдіївки був, зокрема, спричинений браком снарядів. Конгрес США й досі не ухвалив допомогу Україні на цей рік. Ситуація в Україні дуже непроста, тож допомога від західних партнерів критично необхідна.

Всі все розуміють. Тривають непрості процеси у США. Ми очікуємо, що не буде ніяких протистоянь між обома партіями у Конгресі США, та буде повне порозуміння у Європі. Воно уже є, але окремі країни ще вставляють палки у колеса,

– пояснив Юрій Ігнат.

Європа вже давно почала підсилювати свій оборонний сектор. Зокрема, в рази збільшено виробництво боєприпасів, систем ППО та ракет до них.

"Нарощують як саме виробництво, так і відсоток ВВП, який призначений саме на сектор оборони. У такий спосіб посилять і свої спроможності, а відповідно посилять і нас. Насамперед потрібно посилювати Україну, допомогти один раз потужно усіма можливими силами, щоб потім не було всім дуже болісно", – наголосив Ігнат.

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Ситуація може погіршитись без допомоги

Російська авіація завдає чимало шкоди як на лінії боєзіткнення, так і в інших містах України. Зараз з "Шахедами" намагаються ефективніше боротися мобільно-вогневі групи, але з самою російською авіацією можуть впоратися лише великі системи ППО.

Зараз дуже серйозний процес, коли російські війська на кількох напрямках здійснюють наступальні дії. Потрібно їх чимось стримувати. Необхідні артснаряди у достатній кількості, засоби ППО. Завдання №1 Повітряних сил – не допустити ворожу авіацію літати над нашими головами,

– підкреслив Ігнат.

Росіяни масово почали використовувати саме керовані авіаційні бомби, які мають величезну потужність бойової частини. Їхня руйнівна сила може зносити цілі будівлі.

"Коли російська авіація завдає ударів бомбами вільного падіння, то це буде така ж історія, яка була у перший місяць вторгнення. Через півтора місяця після повномасштабного вторгнення російська авіація перестала залітати на нашу територію", – зауважив Ігнат.

Повітряні сили змогли впоратися з ворожими літаками на початку війни і роблять це зараз. Однак для того, аби продовжувати відбивати атаки ракет та дронів. Україні необхідно більше засобів ППО та ракет до них.

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