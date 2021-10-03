В Україні може з'явитись військова місія ЄС, – ЗМІ

Євросоюз розглядає можливість створити в Україні військову навчальну місію. За інформацією ЗМІ, причиною для цього може стати значне загострення військової агресії на Донбасі.

Про це повідомило німецьке видання Welt. У розпорядженні журналістів начебто є документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.

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Навчальна місія може називатись "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні". Таким чином, пишуть ЗМІ, Брюссель може висловити солідарність з Україною щодо ситуації на Донбасі.

На створенні військової місії в Україні наполягають такі країни:

Литва,

Латвія,

Естонія,

Польща,

Румунія

Словаччина.

Також ця позиція знайшла підтримку у Швеції та Фінляндії.

Брюссель може розширити консультативну місію ЄС

Welt повідомляє, що з таємним проханням створити місію до глави європейської дипломатії Жозепа Борреля звернулись українські МЗС та Міноборони.

Військова місія – не єдиний варіант, який Євросоюз може реалізовувати в Україні. Зокрема, можуть розширити консультативну місію ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України. Вона існує з 2014 року.

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