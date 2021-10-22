В Україні можлива затримка поїздів: на які станції

На ділянці "Миронівка" – "Імені Тараса Шевченка" відбуваються ремонтні роботи. Через це низка поїздів затримуватиметься.

Транспорт може запізнюватись від 5 хвилин до 1,5 годин. Затримки можливі на таких станціях як "Бурти", "Миронівка", "П'ятихатки-Стикова", "Тимкове" та "Херсон".

Варто прочитати Як на залізниці перевірятимуть COVID-сертифікати пасажирів: відповіді на найпоширеніші питання

За інформацією пресслужби Укрзалізниці, через роботи на коліях на станції "Козятин-1" також можливі затримки від 25 хвилин до 1 години. Поїзди, ймовірно, затримуватимуться на таких станціях:

"Вапнярка";

"Ворожба";

"Гребінка";

"Здолбунів";

"Миронівка";

"Підволочиськ".

На станцію "Київ-Пасажирський" на 30 хвилин запізнюватимуться такі поїзди як № 748 Львів – Київ, № 764 Одеса – Київ; № 716 Перемишль – Київ.

Водночас на станцію "Львів" пізніше на 20 – 25 хвилин приїжджатимуть такі поїзди як № 747 Київ – Львів; № 715 Київ – Перемишль.

Важливі новини про Укрзалізницю

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезень, зокрема поїздом.

Згідно з ними, користуватися відповідним транспортом можна лише за наявності сертифікату вакцинації або ПЛР-тесту. За перший день обмежень майже 200 людей не допустили в поїзди.

До Дня захисника і захисниці Укрзалізниця додала 15 нових поїздів.

В поїздах Інтерсіті з кінця осені 2021 року в меню з'являться ланч-бокси, які міститимуть винятково рослинні страви.

Пресслужба УЗ презентувала графік міжнародних пасажирських поїздів на 2022 рік.

Усі роботи планують завершити до 29 жовтня.