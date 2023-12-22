В Україні відключають один з енергоблоків: Енергоатом назвав причину

В Україні планують відключити один з енергоблоків. Наразі всі 9 продовжують працювати й забезпечувати повну потужність.

Про це в ефірі телемарафону повідомив президент Енергоатому. Петро Котін пояснив, чому саме можуть відключити один з енергоблоків, передає 24 Канал.

Дізнайтеся також Чи можливі блекаути через низьку температуру: пояснення Міненерго

Яка ситуація в енергосистемі

Президент компанії зазначив, що стан енергосистеми України дає змогу Енергоатому відключити один з енергоблоків на короткий період. Також зазначив, що поки погода "балує", адже зберігається плюсова температура повітря. Наразі енергосистема збалансована й потужностей достатньо.

На сьогодні усіма 9 енергоблоками працюємо, даємо повну потужність в енергосистему. І за станом балансу ми можемо відключити один енергоблок, щоб зробити деякі поліпшення, щоб через кілька днів набрати додаткову потужність,

— заявив Котін.

Також додав, поки що прогнози погоди залишаються сприятливими. Втім, з істотним похолоданням може виникнути певний дефіцит потужності.

"З нашого досвіду при температурі мінус 5−10 градусів уже буде питання, як збалансувати енергосистему і буде відчуватися певний дефіцит. Тоді потрібно буде брати допомогу в наших європейських партнерів", — підкреслив чільник Енергоатома.

Варте уваги Як підготуватися до блекауту: що необхідно зробити та придбати

у грудні Укренерго декілька днів поспіль фіксувало дефіцит потужностей в енергосистемі. Аби уникнути відключень, залучали аварійну допомогу. Зокрема, Словаччини, Румунії та Молдови.