В Україні можуть з'явитися "засновники державної незалежності": у Раді підготували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України". Його ініціатором є спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про документ Стефанчук розповів у соцмережах. Він наголосив, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-річчя Незалежності України

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За великими подіями стоять великі люди, – Стефанчук

За кожною Великою Подією стоять Великі Люди.Тому 2021 рік мені хотілося б завершити спогадами про тих, хто доклав значних зусиль для відновлення незалежності України. На жаль, багато з них уже відійшли у вічність,

– написав Стефанчук.

За словами Стефанчука, своїм героїчним життям Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл та інші сподвижники української державності вписали свої імена в історію України. Проте є й ті люди, наголосив голова Ради, яким можна особисто подякувати за внесок у державність.

Люди, які перебували на передовій державності, отримають особливий статус

Спікер вніс у Раду законопроєкт "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України".

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У чому суть документа:

народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус,

ця практика поширена в багатьох країнах світу,

в Україні Стефанчук пропонує таким народним депутатам присвоїти особливий статус "засновника державної незалежності України".

Дивіться у відео про найвизначніші події української Незалежності:

Текст публікації Руслана Стефанчука:

Усвідомлюючи важливість Акта проголошення незалежності України, схваленого 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, я вношу до парламенту законопроєкт "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України".

Ідеологія проста: народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають "батьками-засновниками", десь "підписантами". А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус "засновника державної незалежності України".