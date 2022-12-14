Зелене світло для ПРО Patriot: коли Україна отримає "замок" для свого неба
Джерело:Телеграм-канал Валерія Калниша
Схоже, що надання системи ПРО Patriot – справа вирішена. Схвильовані повідомленнями CNN і Reuters світові медіа кинулися шукати підтвердження у своїх джерел у Міноборони США та Білому домі. На цей час відомо небагато, але важливе.
П'ять обнадійливих фактів
1. Про надання системи протиракетної оборони можуть оголосити вже у четвер.
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2. Для цього подання на передачу системи ПРО повинен підготувати міністр оборони США Ллойд Остін і передати його на підпис президентові США Джозефу Байдену.3. За припущенням британської The Times, рішення передати Україні Patriot президент США ухвалив після телефонної розмови з Президентом України.
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4. Навчання українські ракетники проходитимуть у Німеччині. Для роботи на Patriot потрібні екіпажі, на їхню підготовку необхідні місяці.
5. Незрозуміло скільки пускових ракетних установок буде надіслано. Типова батарея включає радар для виявлення цілей, генератори, станцію управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до пуску ракети.