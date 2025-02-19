О 5 ранку командувач каже: іде 8 цілей, ракет ППО немає, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українським військовим протиповітряної оборони не вистачає ракет для комплексів Patriot. Саме тому, за словами президента, Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Україна потребує ракет для систем ППО

У Володимира Зеленського запитали про гарантії безпеки, які може отримати Україна. На це президент відповів, що зараз не йдеться безпосередньо про військовий контингент США в Україні. Водночас країна могла б принаймні отримати ліцензії на виробництво ракет до комплексів Patriot.

Коли о 3-й, 4-й, 5-й годині ранку командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію… Він каже, що зараз 8 ракет є на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО,

– пояснив глава держави.

Президент підкреслив, що вже говорив про це з представниками США в контексті того, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні.

Ви не хочете надсилати війська, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Patriot?... Це така тривала розмова, занадто тривала,

– підсумував Зеленський.

До слова, раніше командир підрозділу ЗРК "Patriot" розповів, що військові успішно використовують ці установки для знищення різноманітних балістичних цілей, зокрема "Кинджал", "Циркон", "Іскандер", а також для захисту від усіх видів повітряних загроз. За його словами, Україна стала єдиною країною у світі, яка так застосовує ЗРК Patriot.