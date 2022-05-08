В України немає такої важкої зброї, – Зеленський про розблокування Маріуполя військових шляхом

Україна наразі не може деблокувати Маріуполь військовим шляхом. Це зумовлено рядом труднощів, серед яких і відсутність достатньої кількості важкого озброєння.

Детальніше ситуацію із заблокованим містом 8 травня описав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його спільний брифінг із прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

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Місто страждає щоденно

Президент сказав, що важке становище не лише на "Азовсталі". Як приклад він навів Волноваху, де російська армія практично стерла з лиця землі цілий населений пункт. Щодо заблокованого Маріуполя він сказав, що місто зараз страждає щоденно.

Хлопці, дівчата захищають Маріуполь. Хто живий… Кого немає в живих – захищали місто героїчно. Розблокувати воєнним шляхом, наші військові не можуть. Це неможливо станом на сьогодні. В України немає такої важкої зброї,

– сказав президент.

Він підкреслив, що це не думки, а висновки керівництва нашої армії. Наразі є 2 дипломатичні шляхи розв'язання цієї жахливої проблеми.

Наразі саме ними займається військове та політичне керівництво держави. Президент додав, що саме завдяки цьому вдалося вивезти цивільних людей із території "Азовсталі".

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Глава держави також розповів, що військових не вдається вивезти саме через позицію Росії. Мовиться як про військових командирів, так і політичну владу країни-агресора. Наразі, щоб допомогти захисникам міста вже залучили посередників із кількох країн. Зокрема, до цього списку входять:

Туреччина;

Ізраїль;

Швейцарія;

Франція;

ООН;

Міжнародний комітет Червоного хреста.

Брифінг, де президент про це говорив: дивіться відео