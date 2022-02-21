Інфантилушки, які населяють Рашистську Фашизацію, заламують рученята: "Тільки не війна! Ой, тільки не вона, проклята!".

Бумеранг війни

А у мене два питання. За обнулене Конституєвище в пеньки пхали? Розумно за набрід на Охотному ряду голосували?

Актуально Рішення атакувати Україну ухвалив шаман-нумеролог

Вже цих двох пунктів достатньо, щоб ви відгребли по повній програмі – і війну, і санкції, і вантаж-200 у кожен дім, і повернення бумеранга війни по ваших вікнах і дахах.

Ви, звичайно ж, здогадуєтеся, що ваша армія – л*йно. Орда розкладачів. Вона, звісно, може відчайдушним марш-кидком дошкутильгати до якогось Харкова і навіть спробувати його взяти. Але там вона і застрягне. Тому що в Україні на ненависних орків чекає пекло. Їх стрілятимуть, різатимуть і палитимуть на кожному сантиметрі території. У лоб та зі спини. Це буде пекельне м'ясо. Ніякої прогулянки перевальцем.



Українці рішуче налаштовані боронити свою землю від російських зайд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ядерна агонія Кремля

І Путін про це здогадується. Тому й надр*чує ядерну боєголовку, розуміючи: коли орки загрузнуть в Україні – переламати ситуацію зможе лише ядерний гриб.

Радимо Путін вже придумав виправдання для нападу на Київ

Класичний та показовий. Зі спалахом, вибуховою хвилею, шоком, жахом і усвідомленням: "Хто міг би подумати, що він зважиться на таке? Вони там геть відморозилися! І що тепер робити?".

І в цій точці зіткнення буде дуже важливо, аби Захід не здригнувся й відповів на ядерний виклик дуже жорстко. Знищенням Ублюдістану як ракового анклаву, який не має права на подальше існування. Далі домалюйте самі.

До теми – харків'яни показали, як боротимуться з окупантами у разі наступу: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!