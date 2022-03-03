В Україні обмежили розмови з українських сім-карток в Росію

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком, зазначають у Держспецзв’язку.

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Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь.

Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами. Українцям рекомендують посилити захист телефонів, зокрема встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.

Мобільні мережі в Україні працюють у надзвичайному режимі оперативно-технічного управління. Мобільний зв’язок та доступ до інтернету забезпечено, однак на місцевості, де тривають контрдиверсійні або бойові дії, можуть бути перебої зі звʼязком та доступом до інтернету.

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