В Україні оголошено повітряну тривогу: є загроза застосування "Кинджалів"

В Україні 6 січня оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина у тому, що злетів міГ-31К.

Вся Україна "почервоніла" через те, що злетів потенційний носій "Кинджалів". До оголошення відбою краще перебувати в укриттях, передає 24 Канал.

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Злетів носій "Кинджалів"

З російського аеродрому "Моздок" злетів МіГ-31, який може бути носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Повітряні сили повідомили про загрозу для всієї України о 9:26. Моніторингові канали не повідомляють про пуски ракет.

Водночас тривога може бути тривалою. За інформацією інформаційних каналів, у повітрі також зафіксували Іл-78, який може здійснювати дозаправку МіГ-31К.

Втім, краще перебувати у найближчому укритті. Пам'ятайте, проста обережність може зберегти життя. Не варто нехтувати своєю безпекою. Крім перебування в укритті також можна скористатися правило двох стін, яке теж ефективно захищає під час обстрілів.

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