В Україні оголошено повітряну тривогу: злетів МіГ-31К

29 червня 2024, 09:58
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На всій території України оголосили повітряну тривогу. Злетів носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

Зранку 29 червня 2024 року по всій Україні оголосили повітряну тривогу. До відбою краще перебувати в укритті.

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Злетів МіГ-31К

Спочатку про зліт цього винищувача повідомили моніторингові канали. Згодом Повітряні сили підтвердили це та оголосили про повітряну тривогу по всій території нашої держави.

Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Про пуски не повідомляли.

Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати у сховищі або хоча б користуватись правилом двох стін, яке може захистити у критичний момент.

27 червня 2024 року росіяни теж підіймали МіГ-31К. тієї ночі окупанти здійснили запуски "Калібрів".

Автор: Вікторія Кульженко