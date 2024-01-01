В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К
На території всієї України оголошено повітряну тривогу. Загроза від літака, який може переносити "Кинджали".
Перший день року не обійшовся без повітряної тривоги. З російського аеродрому злетів МіГ-31К.
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Вся Україна "почервоніла"
На території України оголошено ракетну небезпеку. Поки про пуски ракет не повідомляють, однак краще пройти до найближчого укриття.
Як повідомили у Повітряних силах, літак злетів з аеродрому Моздок.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ),
– мовиться у повідомленні.
Мапа тривог станом на 11:30 1 січня 2024 року
Закликаємо не ігнорувати повідомлення про загрозу, адже звичайна обережність може зберегти життя.
Що відомо про "Кинджали""Кинджал" – це російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету могли створити на основі комплексу "Іскандер-М". Ракету називають гіперзвуковою, але це не зовсім коректно.
Окрім того, також існує загроза застосування балістичного озброєння для східних областей.
МіГ кілька разів злітав 31 грудня
- Окупанти 31 грудня, напередодні Нового року, тричі підіймали у небо винищувачі МіГ-31К. Спершу масштабну повітряну тривогу оголосили о 10:44. У Повітряних силах повідомили про зліт відразу кількох бортів з аеродромів Саваслейка та Моздок. На щастя, минулося без пусків й об 11:47 оголосили відбій повітряної тривоги.
- О 13:26 31 грудня в Україні знову оголосили повітряну тривогу через зліт кількох бортів МіГ-31К з аеродрому Моздок. Однак цього разу окупанти запустили ракети. Вибухи лунали у Кропивницькому, Кривому Розі. За кілька хвилин ворог знову запустив "Кинджали" у напрямку Кіровоградської області. Майже через годину, о 14:15, у Повітряних силах оголосили відбій.
- Втретє ворог підняв МіГ-31К близько о 20:06. Винищувачі знову злетіли з аеродрому Моздок. На щастя, минулося без пусків і вже о 21:33 оголосили відбій.