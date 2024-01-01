В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К

1 січня 2024, 11:21
Читать новость на русском

На території всієї України оголошено повітряну тривогу. Загроза від літака, який може переносити "Кинджали".

Перший день року не обійшовся без повітряної тривоги. З російського аеродрому злетів МіГ-31К.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

 

Вся Україна "почервоніла"

На території України оголошено ракетну небезпеку. Поки про пуски ракет не повідомляють, однак краще пройти до найближчого укриття. 

Як повідомили у Повітряних силах, літак злетів з аеродрому Моздок.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ),
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.


Мапа тривог станом на 11:30 1 січня 2024 року

Закликаємо не ігнорувати повідомлення про загрозу, адже звичайна обережність може зберегти життя. 

Що відомо про "Кинджали"

"Кинджал" – це російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету могли створити на основі комплексу "Іскандер-М". Ракету називають гіперзвуковою, але це не зовсім коректно.

Окрім того, також існує загроза застосування балістичного озброєння для східних областей. 

МіГ кілька разів злітав 31 грудня

  • Окупанти 31 грудня, напередодні Нового року, тричі підіймали у небо винищувачі МіГ-31К. Спершу масштабну повітряну тривогу оголосили о 10:44. У Повітряних силах повідомили про зліт відразу кількох бортів з аеродромів Саваслейка та Моздок. На щастя, минулося без пусків й об 11:47 оголосили відбій повітряної тривоги. 
  • О 13:26 31 грудня в Україні знову оголосили повітряну тривогу через зліт кількох бортів МіГ-31К з аеродрому Моздок. Однак цього разу окупанти запустили ракети. Вибухи лунали у Кропивницькому, Кривому Розі. За кілька хвилин ворог знову запустив "Кинджали" у напрямку Кіровоградської області. Майже через годину, о 14:15, у Повітряних силах оголосили відбій.
  • Втретє ворог підняв МіГ-31К близько о 20:06. Винищувачі знову злетіли з аеродрому Моздок. На щастя, минулося без пусків і вже о 21:33 оголосили відбій. 

Автор: Анжеліка Байбак, Вікторія Кульженко