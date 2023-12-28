В Україні оголосили відбій повітряної тривоги: злітав МіГ-31К

Зранку 28 грудня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Вона тривала недовго.

По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Станом на 9:40 у всіх областях оголошено відбій, передає 24 Канал.

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Злітав носій "Кинджалів"

Повітряні сили о 9:39 повідомили про відбій загрози. Тривога тривала 13 хвилин.

Вся Україна "почервоніла" о 9:23. Повітряні сили сповістили про небезпеку через те, що злетів МіГ-31К – носій "Кинджалів".

Загрозу краще не ігнорувати та пройти до найближчого укриття або хоча б скористатися правилом двох стін у будинку чи квартирі. Пам'ятайте, проста обережність може врятувати життя.



В Україні оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

Про пуски ракет не повідомляли.

Тривога через МіГ-31К може бути тривалою