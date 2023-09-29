Вся Україна була "червоною": у Повітряних силах повідомляли про зліт МіГ-31К

В Україні оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

Для всієї України існувала небезпека ракетних атак. У повітря піднімався МіГ.

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Масштабна повітряна тривога

О 18:41 у Повітряних силах України оголосили про ракетну загрозу для всієї території України. Росіяни підняли у повітря Міг – 31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Тривога тривала годину. О 19: 46 у Повітряних силах почали повідомляти про відбої тривог для різних регіонів.

Вся Україна "червоніла" від тривог

Атака дронами Півдня України 28 вересня: що відомо

У ніч проти 28 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Усі вони були спрямовані на Південь та центральні регіони. На Одещині та Миколаївщині пролунали вибухи. На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.

У ЗСУ зазначають, що окупанти намагалися максимально заплутати наші сили ППО. Цього разу вони запустили ворожі цілі з півночі, що було незвично. У Повітряних силах заявили, що противник атакував нашу країну 44 "Шахедами", 34 з яких вдалося збити.

Росія планує атакувати Україну видозміненими "Шахедами"

У ЗМІ заявили, що Іран модифікував свої "Шахеди" – вони більше не будуть гудіти, як мопеди. У ЗСУ пояснили, що звук цих дронів – один із факторів, який допомагав нашим військовим виявляти і збивати ворожі цілі. І окупанти цілком свідомі цього вирішили прибрати звук зі своїх безпілотників. За словами, речниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, наші сили теж не сиділи на місці, і готові реагувати на виклики, які несуть із собою модифіковані дрони.

На днях у Севастополі ревли сирени: у Криму лунала перша офіційна тривога

Так званий губернатор окупованого міста Развожаєв 25 вересня наказав запустити систему оповіщення про повітряну тривогу. І вже ввечері місцеві мешканці мали змогу її почути. Окупанти тоді заявили про ракетну атаку. Вибухи лунали у Севастополі, в районі Інкермана, у Джанкої, у районі аеродрому "Бельбек". Окупанти як завжди запевнили, що їм вдалося збити усі цілі.

А ввечері 28 вересня окупанти оголосили про ще одну рідкісну річ. Вони на цілу ніч перекрили Кримський міст – з 21:00 до 06:00 під приводом проведення "відновлюваних робіт". Згодом місцеві телеграм канали писали про потужну пожежу в Аджимушкаї, що у Керчі.