Циклон над Чорним морем: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні на середу, 16 червня, оголосили штормове попередження через грози, град та шквальні вітри. Людям рекомендують не легковажити власною безпекою.
У південних та центральних областях синоптики прогнозують грози. Окрім того, вдень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Швидкість вітру іноді сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
Зауважте Автівки плавали у воді: потоп паралізував вулиці Миколаєва – фото, відео
Синоптики попередили про I рівень небезпеки (жовтий)
Штормове попередження також залишається актуальним на 15 червня. Фактично усю територію України, окрім Півдня та Заходу, накриють дощі.
Синоптики попереджають про можливе підняття рівня води у річках.
У деяких регіонах оголосили жовтий рівень небезпеки / Укргідрометцентр
Негода в Україні: останні новини
- Упродовж 15 червня через дощі та грози знеструмленими залишилися 40 населених пунктів в Україні. Найбільше постраждали Київщина та Чернівецька область.
- У Львові негода лютувала 14 червня. Там внаслідок негоди впали 11 дерев.
- Тим часом у Полтаві 14 червня дерево впало на літній майданчик кондитерської. Інцидент мало не призвів до лиха, оскільки за декілька митей до падіння дерева з майданчика пішли люди.
- У Карпатах 14 червня випав сніг. На вершині гори Піп Іван зафіксували 0 градусів.