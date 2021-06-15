Циклон над Чорним морем: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні на середу, 16 червня, оголосили штормове попередження через грози, град та шквальні вітри. Людям рекомендують не легковажити власною безпекою.

У південних та центральних областях синоптики прогнозують грози. Окрім того, вдень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Швидкість вітру іноді сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

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Синоптики попередили про I рівень небезпеки (жовтий)

Штормове попередження також залишається актуальним на 15 червня. Фактично усю територію України, окрім Півдня та Заходу, накриють дощі.

Синоптики попереджають про можливе підняття рівня води у річках.



У деяких регіонах оголосили жовтий рівень небезпеки / Укргідрометцентр

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