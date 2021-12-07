В Україні оприлюднили список товарів, які не можна вивозити з Криму

Наказ про обмеження товарів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій набув чинності 7 грудня. Це має на меті спростити перетин адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом для цивільних осіб.

Наказ затвердив перелік і обсяги (вартість, вагу, кількість) товарів, для яких є обмеження або ж заборона переміщення. Крім того, визначили, що до переліку особистих речей, які можна ввозити з Криму, входять товари у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.

До теми СБУ арештувала ще 13 літаків, які незаконно літали в Крим

До списку заборонених товарів увійшли такі:

зброя та боєприпаси;

наркотики, психотропні речовини;

електроловильні системи;

технічні засоби таємного отримання інформації;

радіоелектронні засоби;

пестициди та агрохімікати;

отруйні речовини;

запчастини для вантажного транспорту;

промислове устаткування;

будівельні матеріали;

військову форму;

печатки та штами.

Які обмеження щодо фізичних осіб

Якщо фізична особа має вантаж або ручну поклажу, то може без обмежень ввозити речі з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію. Вартість речей, які вже везуть з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території, має не перевищувати еквівалент 10 000 гривень, а вага – 75 кілограмів на одну особу.

Читайте також Окупанти 2 місяці тримали у карцері українського політв'язня Захтея

Наказ унормовує порядок перевезення готівки фізичними особами. Обмеження становить 100 тисяч гривень. Якщо ж сума більша, то людина повинна надати документ про походження коштів.

Окупований Крим: останні новини