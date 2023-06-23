У шоці від цинізму, – Арахамія ініціював перевірки ТЦК після скандалу з одеським військкомом

По всій Україні планують провести перевірку військкоматів після скандалу з начальником одеського ТЦК Євгеном Борисовим. Перевірки ініціював голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп відреагував на розслідування журналіста Михайла Ткача про військкома Борисова. Він повідомив, що ініціював розгляд інциденту з одеським військкомом.

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Арахамія взяв під особистий контроль хід розслідування

"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення у засобах масової інформації", – написав Арахамія.

Він повідомив, що готує звернення до правоохоронних органів та бере під особистий депутатський контроль хід розслідування.

Також, за словами Арахамії, він ініціював звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо військкомів усіх областей.

Просто в шоці від цинізму того, що відбувається,

– додав нардеп.

Що відомо про скандал з керівником ТЦК в Одесі