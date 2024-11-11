В Україні почали вводити аварійні відключення світла: перелік областей

У низці областей України сьогодні вводять аварійні відключення світла. Відповідне розпорядження надало "Укренерго".

Відповідні заходи ввели у щонайменше 8 областях, а також у столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві обленерго.

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В яких областях діють аварійні відключення

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, за розпорядженням "Укренерго", аварійні відключення впродовж 11 листопада діятимуть:

у Сумській області о 06:30 ввели графіки аварійних відключень з 1 по 4 чергу.;

У Харківській області;

у Житомирській області;

у Миколаївській області відключили 1, 2, 3 та 4 черги графіків аварійних відключень, додатково відключать 5 та 6 черги;

у Кіровоградській області з 6:36;

у Черкаській області з 06:31

у Дніпропетровській області;

у Полтавській області з 06:30 для 1 – 4 черг.

"У звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку",

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадуємо, російська армія вночі 11 листопада підняла свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у повітря. Літаки полетіли до пускових рубежів у районі Каспійського моря та можуть запустити ракети.