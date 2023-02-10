В Україні почалися аварійні відключення: в Міненерго розповіли про влучання в енергооб'єкти

Росія масовано атакувала територію України. На жаль, через влучання в об'єкти критичної інфраструктури на всій території нашої держави почали діяти аварійні відключення.

У Міненерго повідомили, якої шкоди наробили російські загарбники Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого. Відомо, що окупанти били ракетами та дронами.

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Що відомо про наслідки атаки росіян по Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни влучили в:

об'єкти теплової та гідрогенерації;

високовольтної інфраструктури в 6 областях.

Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах,

– повідомили в міністерстві.

За даними Германа Галущенка, найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Проте в Міненерго розповіли, що, завдяки успішній роботі протиповітряної оборони та завчасним технічним заходам Україна зберегла цілісність енергосистеми.

Однак енергетики однаково безперервно працюють, щоб відновити енергопостачання на всій території нашої країни.

Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що в Дніпропетровській області працюють водоканали, тепловики, лікарні, які підпорядковуються обласній раді.

В області продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі енергетики відновлюють живлення в місті Кам'янське та в частині Павлоградського району,

– розповів посадовець.

За його даними, ситуація з роботою критичної інфраструктури контрольована. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що, завдяки ППО, всі системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі, хоч і є певні контрольовані обмеження.

Станом на 12:45 у Дніпрі:

графіки відключень світла для населення залишаються плановими;

не курсують трамваї та тролейбуси, немає зовнішнього освітлення.

Борис Філатов запевнив, що сподівається на відновлення роботи електротранспорту та зовнішнього освітлення вже 11 лютого.

Росіяни масовано атакували Україну: коротко про наслідки