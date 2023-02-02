До України йде похолодання: коли чекати посилення морозів

Лютий прийшов до України зі снігом. Опади завітали майже на всю територію нашої держави, втім, подекуди ще з дощем. Тим часом синоптики попереджають, що вже зовсім скоро морози посиляться.

В Україні зміцніють морози

Температура почне знижуватися вже наприкінці цього тижня. Так, за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 4 лютого, вночі на Заході та Півночі здебільшого вже -5...-7 градусів, на Сході від 2 до 6 морозу, на Півдні -1..-3 градуси. Зауважимо, що майже у всіх областях невеликі мінуси прогнозують і вдень.

Радимо прочитати Весна взимку, сильні морози і тенденція до потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

Попередній прогноз погоди на 4 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

У неділю до -10 градусів

Вночі неділі всюди, окрім Півдня, переважно -6...-8 градусів. Найпрохолодніше на Закарпатті та Івано-Франківщині. Там вже до 10 морозу. Тим часом на Півдні -3...-5.

, про можливе зниження температури у лютому раніше в інтерв'ю 24 Каналу розповідала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Попередній прогноз погоди на 5 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогнози погоди від Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича