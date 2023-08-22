Допоможе повернути Крим: у Forbes назвали, яка ракета до F-16 поставить Путіна на коліна

Американські винищувачі F-16 можуть зіграти вирішальну роль у поверненні Криму. Щоб використовувати F-16 на повну силу, Україні потрібні ракети JASSM.

Зброя, яку можуть нести винищувачі F-16, має найбільше значення в умовах війни України з Росією. Мовиться про сучасні ракети "повітря-повітря" та "повітря-поверхня", а також бомби з точним наведенням.

Дивіться також В Україні будуть F-16: все, що відомо про історичне рішення

Україні потрібні ракети JASSM до літаків F-16

F-16 у поєднанні із сучасними ракетами дасть Україні змогу завдавати ударів по російських позиціях у глибині окупованої території, не наражаючи наших пілотів на ППО ворога.

Як пише Forbes, ракета, яка може принести найбільшу користь Україні, – це Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile.

Це малопомітна крилата ракета з дальністю польоту близько 370 кілометрів. Маса бойової частини близько 450 кілограмів. За даними видання, JASSM все ще перебуває у списку побажань Києва.

Доти, доки Сполучені Штати не схвалять передачу JASSM Україні, українські F-16 літатимуть не на повну силу,

– йдеться у повідомленні.

Поєднавши F-16 з JASSM, українські ВПС зможуть подвоїти свої сили щодо ударів по тилу росіян.

Розширення угруповання крилатих ракетних військ може допомогти Україні в досягненні однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова.

Forbes зазначає, що мета контрнаступу України на Півдні полягає в тому, щоб перервати сухопутні комунікації Росії до Криму. Видання пише, що F-16, оснащені JASSM, можуть допомогти Києву втілити план з набагато меншими втратами.

F-16, оснащені JASSM, можуть зіграти вирішальну роль у реалізації довгострокового плану з повернення Криму без бою.

Україна отримає винищувачі F-16: головне