Україні потрібні ракетні системи залпового вогню та авіація, – Кулеба звернувся до G7
Джерело:МЗС України
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню та авіація, щоб зупинити імперські амбіції президента Росії Володимира Путіна. Таку допомогу Україна просить у країн G7.
Україна веде переговорами з G7 про надання РСЗВ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях зустрічі G7 у Німеччині констатував, що ситуація з постачанням зброї покращилася. Та він наголосив, що потрібно забезпечити постійні постачання.
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Українській міністр нагадав, що на початку квітня у Брюсселі його порядок денний був винятково зброя. За словами Кулеби, ситуація покращилася завдяки США та деяким європейським країнам
Востаннє на зустрічі G7 я просив про три речі: зброю, зброю і ще раз зброю. З того часу ситуація покращилася завдяки постачанням гаубиць із США і деяких європейських країн,
– сказав він.
Кулеба заявив, що постачання зброї повинні продовжитися, щоб Україна мала всі засоби не тільки зупинити Росію, але й перемогти окупанта. Для цього, як сказав Кулеба, Україна потребує ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та авіації.
Очільник МЗС України повідомив, що з представниками G7 ведуться переговори про можливість надання РСЗВ. Щодо авіації, то за словами міністра, питання досі відкрите.
Друга прогалина, яку треба заповнити – це авіація. Це стало гучною історією протягом останніх 2,5 місяця і питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з РСЗВ, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми,
– резюмував Кулеба.
Допомога Україні: останні новини
- У Євросоюзі хочуть виділити ще 500 мільйонів євро на озброєння України. Таку ініціативу висловив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.
- Допомогу у розмірі 30 мільярдів євро Україні планують надати країни G7. За інформацією ЗМІ, це питання планують розглянути найближчим часом.
- Позитивний сигнал Україна отримала від Німеччини. Німецька міністерка Анналена Бербок повідомила, що Німеччина буде постачати Україні сучасну зброю та навчати наших бійців.
- Надважливим для України стало підписання президентом США Джозефом Байденом закону про ленд-ліз. Відповідний закон, який ухвалений вперше з часів Другої світової війни, спростить поставки зброї в Україну.
- Весь цивілізований світ на стороні Україні та допомагає нашій країні у війні з Росією. Через це у Москві неймовірно бісяться і погрожують ядерною зброєю.
- Зауважимо, що у США також вирішили виділити Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Та проросійський сенатор США Ренд Пол намагається блокувати цей закон.
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