В України та Росії є певний паритет за снарядами калібру 155 міліметрів, – Подоляк

Михайло Подоляк розповів, що обсяг ракет у Росії в минулому році був набагато більшим, аніж зараз. Водночас країна-терористка, звичайно, продовжує вкладати гроші у їхнє виробництво.

Подоляк також розповів, у чому в України та Росії є певний паритет. Мовиться про снаряди.

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Вони (росіяни – 24 Канал) виробляють певний обсяг асортименту ракет, таких як "Калібри" і ті ж самі "Іскандери", але, проте, щодо снарядів, є певний паритет уже за калібром у 155-мм, давайте брати важкі калібри, 155 і 152 – у Росії. У Росії якраз є теж певне снарядне виснаження,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що саме тому країна-терористка так активно залучає до поставок своїх північнокорейських партнерів. Саме завдяки цьому окупанти мають можливість скоювати від 5 до 8,5 тисяч пострілів щодня. Подоляк також наголосив, що щодо танкових калібрів також є певний паритет. За його словами, на цьому етапі повномасштабної війни явно відчувається власне снарядне вирівнювання. Водночас Україні потрібно набагато більше ракет.

Війна – у точці неповернення

До слова, раніше Подоляк наголосив, що війна наразі перебуває у точці неповернення. В України є чітке розуміння, що робити у 2023 – 2024 роках. Насамперед потрібно дещо скоригувати тактику з урахуванням тих ресурсів, які Росія витрачає. Усі переваги країни-терористки потрібно ліквідувати. Контрнаступ українських героїв триває. Україна реалізує всі свої цілі.