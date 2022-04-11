Україні швидко потрібна зброя, – МЗС Німеччини

У МЗС Німеччини заявили про потребу надання зброї України. Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок наголосила на важливості важкого озброєння для України.

Бербок сказала, що зараз "не час для виправдань"

Відповідну заяву Бербок зробила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Вона сказала, що Україні терміново потрібна військова підтримка, щоб захистися від російської агресії.

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Бербок наголосила, що Україні потрібне важке озброєння і сказала, що зараз "не час для виправдань".

Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань,

– заявила Бербок.

Міністерка зауважила, що є численні докази військових злочинів, які російські військові скоїли в Україні.

Слід зауважити, що до війни Німеччина відмовлялася надавати озброєння Україні, однак після вторгнення РФ змінила свою позицію.

Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що Німеччина змінює свою позицію на користь України.

Разом з тим, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц буцімто затримує постачання німецьких танків в Україну.

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