В Україні скасовано екстрені відключення електроенергії, вони тривали 2,5 години

Увечері 1 вересня в низці областей запровадили екстрені відключення. Близько одинадцятої вечора стало відомо, що ці заходи скасовано.

Екстрені відключення охопили понад 10 областей. Їх запровадили о 20:35, світло вимикали поза графіком залежно від ситуації в мережі.

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В Україні скасували екстрені відключення увечері 1 вересня

Екстрені відключення скасовано: повертаємось до графіків. За вказівкою Укренерго, повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях,

– написали в ДТЕК о 23:05.

Там пообіцяли в разі змін оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі.

На своїй сторінці у фейсбуці ДТЕК написали: "Працюємо за стабілізаційним графіком. Наразі дві групи без світла. Дякуємо за розуміння!"

Де були екстрені відключення увечері 1 вересня:

у Києві;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Харківській;

Сумській;

Полтавській;

а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.

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Навіщо в Україні вводять екстрені відключення

Причина таких відключень – негайна потреба захистити систему від перевантаження. Про них неможливо повідомити заздалегідь, адже час, коли виникне ця потреба, неможливо спрогнозувати. На жаль, тривалість екстрених відключень також неможливо передбачити.

Тож слід стежити за новинами від Укренерго – саме це відомство віддає розпорядження про запровадження екстрених заходів. ДТЕК як виконавець також доводить до відома споживачів новини про ситуацію в енергосистемі.

Зверніть увагу! 2 вересня прогнозують відключення протягом усього дня. Поки мова про дві черги відключень з 16:00 до 24:00 і одну – з опівночі до 16:00, але ситуація може змінитися.