В Україні – сонце та прохолода: прогноз погоди на 30 квітня

Погода в Україні у суботу, 30 квітня, буде сухою та сонячною. Водночас стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +15 градусів.

Найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму, найменшого – на Сумщині. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в областях України

В усіх регіонах України погода буде сухою та сонячною, температура становитиме:

на Заході – +12...+18;

на Сході – +15...+17;

на Півночі – +11...+14;

на Півдні – +16...+19.

У Києві 30 квітня світитиме сонце, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

Погода у містах України 30 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +13...+15

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16



Погода в Україні 30 квітня / Дані Укргідрометцентру