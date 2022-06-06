В Україні стає гарячіше: прогноз погоди в регіонах на 7 червня

6 червня 2022 , 16:03
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 7 червня, майже по всій Україні буде сонячно. Невеликі дощі прогнозують лише в тимчасово окупованому Росією Криму.

Загалом вівторок повинен бути сонячним та подекуди навіть гарячим. Опадів не буде як вдень, так і вночі. Окрім Криму, лише у закарпатських горах в деяких місцях може швидко пробігтися маленький літній дощ.

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У низці регіонів високий рівень виникнення пожеж

Загалом по Україні вдень температура коливатиметься від +24 до +28 градусів із високим атмосферним тиском. Найтепліше буде в Ужгороді, де прогнозують аж до +29 градусів тепла. Найпрохолодніше – на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині та Луганщині. 

У Києві обіцяють +25 – +27 градусів тепла. Жодних опадів у столиці не прогнозують – буде сухо та тепло.

Зауважте! З 6 по 8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий же рівень небезпеки 8 червня прогнозують у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях.

Прогноз погоди у містах України 7 червня

  • Ужгород – +27...+29;
  • Львів – +26...+28;
  • Івано-Франківськ – +26...+28;
  • Тернопіль – +26...+28;
  • Чернівці – +26...+28;
  • Хмельницький – +26...+28;
  • Луцьк – +26...+28;
  • Рівне – +25...+27;
  • Житомир – +24...+26;
  • Вінниця – +25...+27;
  • Одеса – ++26...+28;
  • Миколаїв – +26...+28;
  • Херсон – +26...+28;
  • Сімферополь – +25...+27;
  • Кропивницький – +25...+27;
  • Черкаси – +25...+27;
  • Чернігів – +24...+26;
  • Суми – +24...+26;
  • Полтава – +25...+27;
  • Дніпро – +25...+27;
  • Запоріжжя – +26...+28;
  • Донецьк – +25...+27;
  • Луганськ – +24...+26;
  • Харків – +25...+27;
  • Київ – +25...+27.


Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Карта Укргідрометцентру

При цьому нині, 6 червня, в Україні також доволі тепла погода, хоч ще днем раніше у низці регіонів йшли дощі та грози.  

Мешканцям Тернопільщини, Одещини, Дніпропетровщини та Запоріжжя варто бути обережними, оскільки нині в цих регіонах також високий рівень пожежної небезпеки. Закликаємо не палити сміття та суху траву на вулиці й одразу повідомляти у 101, якщо стали свідком займання або побачили невідомий дим.

Попри велике бажання, жителям приморських регіонів необхідно утримуватись від відвідування пляжів та купання у морі. На узбережжя викидає морські міни. Також деякі пляжі заміновані на випадок висадки російського десанту. 

Нікопольська міськрада теж закликає не купатися у Каховському водосховищі – зовсім поруч окупований Енергодар та Запорізька АЕС, з якої окупанти зробили військову базу. Ризик натрапити на ворожий снаряд у водоймі доволі високий.

Автор: Анастасія Кушпіт