В Україні стає гарячіше: прогноз погоди в регіонах на 7 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 7 червня, майже по всій Україні буде сонячно. Невеликі дощі прогнозують лише в тимчасово окупованому Росією Криму.
Загалом вівторок повинен бути сонячним та подекуди навіть гарячим. Опадів не буде як вдень, так і вночі. Окрім Криму, лише у закарпатських горах в деяких місцях може швидко пробігтися маленький літній дощ.
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У низці регіонів високий рівень виникнення пожеж
Загалом по Україні вдень температура коливатиметься від +24 до +28 градусів із високим атмосферним тиском. Найтепліше буде в Ужгороді, де прогнозують аж до +29 градусів тепла. Найпрохолодніше – на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині та Луганщині.
У Києві обіцяють +25 – +27 градусів тепла. Жодних опадів у столиці не прогнозують – буде сухо та тепло.Зауважте! З 6 по 8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий же рівень небезпеки 8 червня прогнозують у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях.
Прогноз погоди у містах України 7 червня
- Ужгород – +27...+29;
- Львів – +26...+28;
- Івано-Франківськ – +26...+28;
- Тернопіль – +26...+28;
- Чернівці – +26...+28;
- Хмельницький – +26...+28;
- Луцьк – +26...+28;
- Рівне – +25...+27;
- Житомир – +24...+26;
- Вінниця – +25...+27;
- Одеса – ++26...+28;
- Миколаїв – +26...+28;
- Херсон – +26...+28;
- Сімферополь – +25...+27;
- Кропивницький – +25...+27;
- Черкаси – +25...+27;
- Чернігів – +24...+26;
- Суми – +24...+26;
- Полтава – +25...+27;
- Дніпро – +25...+27;
- Запоріжжя – +26...+28;
- Донецьк – +25...+27;
- Луганськ – +24...+26;
- Харків – +25...+27;
- Київ – +25...+27.
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Карта Укргідрометцентру
При цьому нині, 6 червня, в Україні також доволі тепла погода, хоч ще днем раніше у низці регіонів йшли дощі та грози.
Мешканцям Тернопільщини, Одещини, Дніпропетровщини та Запоріжжя варто бути обережними, оскільки нині в цих регіонах також високий рівень пожежної небезпеки. Закликаємо не палити сміття та суху траву на вулиці й одразу повідомляти у 101, якщо стали свідком займання або побачили невідомий дим.
Попри велике бажання, жителям приморських регіонів необхідно утримуватись від відвідування пляжів та купання у морі. На узбережжя викидає морські міни. Також деякі пляжі заміновані на випадок висадки російського десанту.
Нікопольська міськрада теж закликає не купатися у Каховському водосховищі – зовсім поруч окупований Енергодар та Запорізька АЕС, з якої окупанти зробили військову базу. Ризик натрапити на ворожий снаряд у водоймі доволі високий.