В Україні створили онлайн-архів для документування російських воєнних злочинів

В Україні створили онлайн-архів, у якому будуть документувати російські воєнні злочини. Їх ділитимуть на 7 категорій.

Відповідний ресурс зі злочинами доступний онлайн. Зокрема там записано трагічні дії окупантів від 24 лютого 2022 року.

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Злочини окупантів фіксуватимуться онлайн

МЗС України разом із партнерами створили онлайн-архів російських воєнних злочинів на території нашої країни,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема архів злочинів окупантів вже доступний онлайн. Попередньо відомо, що злочини поділили на 7 категорій:

вбивство невинних;

напади на цивільне населення або цивільні об'єкти;

руйнування населених пунктів;

заручники та тортури;

незаконна депортація;

напад на релігію та культуру;

зґвалтування.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що онлайн-архів гарантує, що цинічні окупанти не зможуть приховувати від світу правду про вчинені ними воєнні злочини в Україні.

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