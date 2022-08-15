Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму

В Україні утворили Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Єрмак протягом місяця повинен внести пропозиції щодо складу ради

Рада буде утворена як консультативно-дорадчий орган при президентові України, щоб сприяти координації заходів задля деокупації та реінтеграції окупованого Кримського півострова.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак протягом місяця повинен внести пропозиції щодо персонального складу Консультативної ради. Головою Ради є президент України, секретарем – Постійна Представниця президента України в Автономній Республіці Крим.

У представництві президента в Криму заявили, що створення ради "буде одним із ключових інструментів у рамках діяльності Кримської платформи та деокупації Криму".

Попри війну у 2022 році відбудеться саміт Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський ще у вересні 2020 року анонсував створення Кримської платформи, мета якої об'єднати сили щодо деокупації Криму. Перший саміт платформи провели у 2021 році напередодні 30 Дня Незалежності – 23 серпня.

Другий саміт Кримської платформи теж відбудеться напередодні Дня Незалежності. Під час саміту говоритимуть про використання анексованого Криму як військової бази для окупації Півдня України та звільнення самого півострова.

У 2022 році саміт відбудеться в онлайн режимі через війну з росією. На початку серпня Володимир Зеленський запросив лідера Франції Еммануеля Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи. Президент підкреслив, що Україна розвиває цей формат, попри дипломатичну протидію росії.

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