Зброя перемоги: Умєров пояснив, як створення Сил безпілотних систем змінить ситуацію на фронті

Міністр оборони заявив, що жодна країна в світі не створювала подібного командування, тож наша держава буде мати значну перевагу над ворогом. Новий рід військ має масштабувати наявний досвід використання БпЛА.

Сили оборони використовують дрони давно, але саме Сили безпілотних систем з'явилися нещодавно – Зеленський доручив створити їх 6 лютого і призначив їхнім командувачем Вадима Сухаревського. 7 травня Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем.

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Що дасть поява Сил безпілотних систем

Головне, щоб люди розуміли: будь-яка війна – це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, президент підписав указ про створення командування безпілотних систем, а ми зі своєї сторони використовуємо дрони як розвідувальні, так і бомбери, для того, щоб захищати країну,

– сказав Умєров.

За словами очільника МО, слід мати перевагу над ворогом, тож дрони можуть стати справжньою зброєю перемоги для України. Створення окремого командування – плюс, бо цей рід військ матиме своє військове управління.

Завданням СБС буде масштабувати досвід використання безпілотників і тактику їх застосування. А ще Україна буде ділитися цим досвідом з партнерами.

"Дослідники працюють, науковці працюють, підприємці працюють", – наголосив Умєров.

Дронів зараз дуже багато, тому командування безпілотних систем буде координувати свої дії з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони.

"Сподіваюсь, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил в Збройних Силах України", – підсумував міністр оборони.