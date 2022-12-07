Сибір теж під загрозою: у FT припустили, чому "бавовна" на аеродромах Росії – лише початок

Прогнозують, що випадків "бавовни" на території Росії незабаром побільшає. ЗМІ пишуть, нібито Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів. Хоча насправді причини вибухів на базах окупантів наразі невідомі.

Незабаром вибухи можуть статись і, наприклад, в Сибіру. Про це виданню розповів радник українського уряду з питань оборони.

До речі "Бавовна" на аеродромі в Курську: супутник зафіксував масштабну пожежу

У Росії більше не буде безпечних зон

Радник, який вирішив залишитись анонімним, зазначив, що Україна розуміє, як важко захищатись від таких повітряних атак. Тому в Росії скоро теж не буде безпечних зон.

Напади повторюються. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії – в тому числі в Сибіру,

– сказав чиновник.

ЗМІ стверджує, цього тижня Київ довів, що може завдавати дальні удари без західного обладнання. Пишуть, нібито Україна запустила безпілотники, що вразили 3 військові бази в глибині Росії – одну всього за 160 кілометрів від Москви. Ймовірно, журналісти мали на увазі вибухи на аеродромах "Енгельс" та в Курську. Хоча достеменно невідомо, що спричинило "бавовну".

Російській армії доведеться захищати свої об'єкти

До речі, російські ЗМІ також розганяли повідомлення про нібито українські безпілотники. Однак тоді вони суперечать інформації про буцімто "бездоганну російську ППО". Видання зазначає, що "бавовна" пробила ППО і вразила стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими.

Аналітики вважають, ймовірно, Росії доведеться розосередити свої збройні сили усередині країни, аби захищати свої об'єкти від різних "бавовн".

Український радник підсумував, що це не допоможе Україні виграти війну. На його думку, найкращий спосіб зробити це – знищити російські війська на території України. Але він додав, що це допомагає нашим операціям щодо впливу всередині Росії.

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