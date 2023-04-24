Час виганяти російські війська: чому Україні вкрай важливо першочергово деокупувати Крим

Неспокійна ніч в Криму. 24 квітня тимчасово окупований Севастополь нібито "атакували надводні безпілотні літальні апарати". Про це повідомляв так званий мер міста Міхаіл Развожаєв. Таким чином могла відбуватися розвідка українських сил оборони для дуже важливих дій.

Це в ефірі 24 Каналу припустив військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, ймовірно, що вже влітку відбудуться наступальні дії з боку України.

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Розвідка – теж підготовка

За словами Романа Світана, подібні надводні дрони виконують роль розвідки і зараз вона потрібна, аби "прощупати лінію оборони".

За декілька тижнів, ймовірно, може бути масований удар за допомогою і підводних, і надводних, і повітряних дронів. Будемо працювати по Криму, бо вже пора виганяти російські війська. Я думаю, влітку намагатимемося виконати цю задачу суходолом. Починається плавний рух підготовки до наступальних дій. І розвідка – це теж підготовка,

– сказав військовий експерт.

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Крим важливо деокупувати

Саме деокупація Криму, а не перерізання сухопутного коридору важлива для успішних подальших дій у війні, вважає спікер. Україні вкрай потрібна зброя.

"Ми не можемо залишити росіянам Крим і рухатися на Донбас. Відбудеться те, що в минулому році – вони вийдуть з Криму і вдарять нам у спину. Ми не можемо інакше. Туди можна не заходити, якби у нас були ATACMS. Тоді ми б знищили всі стаціонарні російські об'єкти. Простіше було б рухатися. Але достатньої кількості зброї немає", – наголосив на проблемі військовий експерт.

Припускається, що інформацію про Крим, чи не вперше правдиву, вже могли доповісти Владіміру Путіну. І це дуже важливий дзвіночок.

"Деокупація почнеться з території Криму – якщо цю інформацію вже донесли Путіну, то вони дійсно у це вірять і розгортання такої логіки подій", – резюмував Світан.

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