Радив росіянкам народжувати більше дітей, щоб було менше шкода: в Україні загинув протоієрей РПЦ
Настоятель храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення Міхаіл Васильєв загинув 6 листопада в Україні. Він виконував "пастирські обов'язки".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Священнику окупантів був 51 рік.
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Храм, настоятелем якого був Васильєв, діяв з ініціативи командування ракетних військ. Його священники "беруть участь у всіх форматах життєдіяльності військ" – від присяги до засідань військових рад та участі у підготовці та проведенні пусків ракет на полігонах.
Вважав обов'язком брати участь у війні проти України
Васильєв встиг побувати з російськими окупантами у нібито миротворчих операціях у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії Північному Кавказі та в Сирії. Після оголошення часткової мобілізації священник окупантів заявив, що "відсидітися, коли твої однолітки за обов'язком служби йдуть у зону військових дій, означає втратити право щось говорити та радити".
У жовтні Васильєв відреагував на смерті російських солдатів та те, як це переживають їхні матері. Він звертався до російських жінок із закликом народжувати ще.
Господь у більшості випадків допустив народити безліч діток. Якщо дитина у жінки не одна, їй буде не так боляче і страшно з нею розлучатися, – радив священник.
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