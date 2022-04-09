В Україні відбувається найважливіша битва

Гостро відчуваю, що живу у найважливішій країні світу, де відбувається найважливіша битва нашого часу.

Що це не епоси, не книжки та кіно – наше життя, жорсткіше та сильніше за будь-які твори. Що Україна стала мірилом вибору для сотень країн, що таке в наш час правда та брехня, що є продажність та честь, і чи можна товаришувати з ґвалтівником та вбивцею.

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Україною всі пишаються

Що від України ніколи ніхто не втомиться, бо Україною усі порядні люди навіки пишаються. Що кожен наш вчинок сьогодні змінює світову історію на сторіччя вперед.

Що ми зараз виконуємо волю десятків мільйонів, які загинули у боротьбі з російською, радянською та гітлерівською імперіями, і передали нам віру, що тиранію треба знищити. Що ми обрали спільну гідність та спільну лють, і ця енергія знищить Путіна, якого лякався весь світ.

Що нема нічого у житті більш вражаючого ніж багатомільйонний щоденний подвиг українців на кожному кроці навколо.

Що ми щасливі тим, що живемо один для одного, що ми б’ємось, щоб подарувати нашим дітям мир.

Воїни захищають Україну / Фото пресслужби ЗСУ

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Біль втрат

Що гостро відчуваємо секунди життя та прощання з друзями, тому що ми живемо з постійним гострим болем втрат.

Що це той самий час, коли визначається сенс нашого життя. Що це саме та мить, коли випробовується ким є саме ти.

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