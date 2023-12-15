Гроші будуть: у ЄС запевнили, що профінансують Україну попри вето від Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що він заблокував виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. У ЄС заявили, що виконають свою політичну обіцянку, надану Києву, усупереч протесту Будапешта.

Вночі 15 грудня лідери країн ЄС вирішували питання щодо надання Україні фінансового "мегапакету". За проголосували – 26 політиків, проти – один.

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Допомога однаково буде

Президент Європейської ради Шарль Мішель після голосування заявив, що попри угорське вето Україна однаково отримає допомогу.

Він зазначив, що членам ЄС вдалося вибудувати єдину позицію щодо підтримки Києва. І хоча Орбан наклав вето на виділення коштів, "є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет", наголосив Мішель.

ЄС виконає обіцянку надану Україні

Також Шарль Мішель запевнив, що ЄС виконає надану Україні політичну обіцянку. Щоправда, він не уточнив, як саме, зазначивши, що є різні інструменти, аби це забезпечити.

ЄС може ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні в обхід вето від Угорщини. Президент Європейської ради не сказав, чи планують інші члени ЄС вчинити саме у такий спосіб.

За словами президента Євроради, "мегапакет" для України не відхилили, а лише відклали. Лідери ЄС спеціально для його ухвалення зберуться у січні на позачерговому саміті.

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