Гроші будуть: у ЄС запевнили, що профінансують Україну попри вето від Орбана
Джерело:"Європейська правда"
Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що він заблокував виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. У ЄС заявили, що виконають свою політичну обіцянку, надану Києву, усупереч протесту Будапешта.
Вночі 15 грудня лідери країн ЄС вирішували питання щодо надання Україні фінансового "мегапакету". За проголосували – 26 політиків, проти – один.
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Допомога однаково буде
Президент Європейської ради Шарль Мішель після голосування заявив, що попри угорське вето Україна однаково отримає допомогу.
Він зазначив, що членам ЄС вдалося вибудувати єдину позицію щодо підтримки Києва. І хоча Орбан наклав вето на виділення коштів, "є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет", наголосив Мішель.
ЄС виконає обіцянку надану Україні
Також Шарль Мішель запевнив, що ЄС виконає надану Україні політичну обіцянку. Щоправда, він не уточнив, як саме, зазначивши, що є різні інструменти, аби це забезпечити.Зверніть увагу! ЄС може ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні в обхід вето від Угорщини. Президент Європейської ради не сказав, чи планують інші члени ЄС вчинити саме у такий спосіб.
За словами президента Євроради, "мегапакет" для України не відхилили, а лише відклали. Лідери ЄС спеціально для його ухвалення зберуться у січні на позачерговому саміті.
Саміт ЄС у Брюсселі: які рішення вже ухвалили
- 14 – 15 грудня у Брюсселі проходить саміт ЄС, на якому розглядають важливі питання, зокрема щодо підтримки України. Так, вчора лідери ЄС ухвалили рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною і Молдовою. А Грузії надали статус кандидата. Президент Зеленський назвав це рішення перемогою України та всієї Європи.
- Відомо, що Угорщина не брала участі у голосуванні. Орбан вийшов із кімнати, коли Європарламент узгоджував позицію щодо України.
- Крім того, Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Раніше повідомлялося, що новий пакет міститиме обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, які ворог виготовляє для атак України. Санкції також стосуватимуться імпорту зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб. У пакеті будуть прописані інструменти для боротьби з обходом санкцій країни-агресорки.