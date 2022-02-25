В Україні відкрили гарячу лінію для юридичної допомоги постраждалим від агресії Росії
Джерело:Ukrainian Bar Association
Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Бойові дії по всіх фронтах тривають вже другу добу – ЗСУ відбивають усі атаки та знищують ворога тисячами.
Однак окупанти цинічно атакують об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Асоціація правників України відкрила гарячу лінію для надання громадянам оперативної юридичної допомоги у питаннях, які пов'язані з російсько-українською війною та воєнним станом.
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Ви можете зателефонувати на гарячу лінію АПУ в робочі дні з 09:00 до 18:00 за номером телефону +38 (097) 840-39-36, якщо вам необхідна консультація щодо:
- руйнування житлових будинків, іншої власності, пошкодження авто;
- поранення, вбивства та зникнення осіб;
- отримання інформації про переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії;
- організації каналів комунікації та інформації від органів влади;
- отримання інформації щодо тимчасового житла та центрів прийому біженців для ВПО;
- міграційних питань;
- інших випадків.
Вам максимально оперативно нададуть кваліфіковану відповідь!
В інший час можна писати на цей номер в Telegram, або на сторінки у Facebook та Instagram.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!