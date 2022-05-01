З України виїхали майже 5,5 мільйона людей у пошуку порятунку від війни, – ООН
Рятуючись від жахів війни, безліч українців виїхали за кордон або у відносно безпечні регіони країни. За підрахунками ООН, біженцями стали майже 5,5 мільйона людей.
Раніше в ООН прогнозували, що з України виїдуть 8,3 мільйона людей. Однак з кожним місяцем за кордон вирушають дедалі менше українців.
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Через війну з України виїхали майже 5,5 мільйона людей
Російські окупанти з першого дня війни нещадно обстрілювали українські міста. Через це багато мирних українців загинули або отримали поранення. Війна змусила людей залишати свої домівки та їхати у безпечніші регіони країни або за кордон.
За перші 5 тижнів понад 4 мільйони біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами. Також багато людей були змушені переїхати всередині країни. Вони потребують захисту та підтримки,
– розповіли в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.
Станом на 29 квітня за кордон вже виїхали майже 5,5 мільйона українців, зокрема:
- до Польщі — понад 3 мільйони людей,
- Румунії — понад 817 тисяч,
- Росії – понад 656 тисяч,
- Угорщини — майже 520 тисяч,
- Молдови — понад 443 тисячі,
- Словаччини — майже 372 тисячі,
- Білорусі — понад 25 тисяч.
Найбільше українців виїхало у березні. З часом кількість людей, які рятуються від війни за кордоном, суттєво зменшилася:
- у лютому за кордон виїхали майже 653,4 тисячі людей;
- у березні – трохи більше ніж 3,38 мільйона;
- у квітні – понад 1,43 мільйона.
Водночас з 28 лютого з-за кордону повернулися майже 1,29 мільйона українців.Цікаво! За даними Міжнародної організації з міграції ООН, 7,7 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами. Вони залишилися в країні, але покинули свої домівки, переїхавши у безпечніші населені пункти.
Як світ допомагає українським біженцям
- Українці, які виїхали до Німеччини через війну, невдовзі отримають кращий рівень соцзахисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг. Зокрема, з 1 червня вони отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні – 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).
- Своєю чергою, польський Сейм ухвалив поправку до Закону про спеціальну допомогу. Вона дозволить ще на 60 днів продовжити пільгові виплати біженцям з України. Розмір допомоги становить 40 злотих на день.
- У США 25 квітня запустили програму "Єднаймося для України". У її межах українці отримають право на в'їзд у Сполучені Штати терміном до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування.
- Окрім цього, від початку війни сотні іноземних зірок підтримали Україну та закликали допомагати військовим та біженцям. Останнім деякі навіть запропонували власне житло для тимчасового проживання. Зокрема, біженцям з України допомагають Бенедикт Камбербетч, Оззі Осборн, Шер та інші.
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