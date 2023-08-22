В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, – Резніков

Олексій Резніков повідомив, що територіальні центри комплектації перейдуть на серйознішу цифровізацію. Це станеться вже цієї осені.

Деталі міністр оборони розповів на Міжнародному ветеранському форумі, інформує 24 Канал. Окрім того, Резніков наголосив, що в Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів.

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Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися,

– мовиться у повідомленні.

Очікують, що вже десь на середину осені вдасться вийти на серйознішу цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Резніков наголосив, що наразі міноборони – на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

Зеленський виступив на ветеранському форумі

На ветеранському форумі виступив президент Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що триває робота 24 на 7, аби українські воїни отримали найкращу у світі зброю. Результатом нещодавних візитів українського лідера до країн-союзниць стали щонайменше 4 оборонних пакетів.

Окрім того, Зеленський наголосив, що цьогоріч заснували нову політику героїв.