В Україні вперше проведуть аудит військового співробітництва з іншими країнами
27 вересня 2021 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:РНБО
В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Ініціатором такого рішення стала РНБО.
Пресслужба РНБО повідомила, що метою аудиту є покращення позицій на світовому ринку озброєнь. Окрім того, пріоритетом є зміцнення потенціалу держави у сфері військово-технічного співробітництва.
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Забезпечити проведення аудиту Кабмін має упродовж 6 місяців.
У межах аудиту проаналізують:
- тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
- ефективність військово-технічного співробітництва України з країнами світу та фактори, які впливають на це;
- фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;
- результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
- потенціал та перспективні напрями розвитку військово-технічного співробітництва.
За результатами розроблять Стратегію військово-технічного співробітництва України. Вона охопить найближчі 5 років.
Затвердили Стратегічний оборонний бюлетень України
- Володимир Зеленський 17 вересня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.
- У цьому документі подана стратегія воєнної безпеки країни.
- Зокрема, головними напрямками є забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Росії, а також – відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
- Окрім того, у стратегії сформулювали бачення сил оборони зразка 2030 року.
- Також на основі Стратегічного оборонного бюлетеня розроблять державні цільові програми та планувальні проєкти.