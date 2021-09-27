В Україні вперше проведуть аудит військового співробітництва з іншими країнами

В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Ініціатором такого рішення стала РНБО.

Пресслужба РНБО повідомила, що метою аудиту є покращення позицій на світовому ринку озброєнь. Окрім того, пріоритетом є зміцнення потенціалу держави у сфері військово-технічного співробітництва.

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Забезпечити проведення аудиту Кабмін має упродовж 6 місяців.

У межах аудиту проаналізують:

тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

ефективність військово-технічного співробітництва України з країнами світу та фактори, які впливають на це;

фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;

результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;

потенціал та перспективні напрями розвитку військово-технічного співробітництва.

За результатами розроблять Стратегію військово-технічного співробітництва України. Вона охопить найближчі 5 років.

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