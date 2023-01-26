Старий світ зламаний: чому "як до війни" вже не буде

Так, як до війни, вже не буде. Не люблю слово "ніколи", але вже ніколи не буде. Ця війна змінила світ.

Війна зруйнувала старий світ

Справа не в емпатії до України з боку друзів та союзників, справа не в нашій мужності і не в підлості та жорстокості ворога. Це не з галузі емоцій.

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Старий світ зламаний війною. Зламаний політично, економічно та поведінково. Запитайте себе, що, окрім назв країн, залишиться від старого світу? Ви знайдете в руїнах лише НАТО.

Сьогодні коаліція з 50 країн воює на руїнах системи безпеки, яку побудували після Другої світової, з новим Рейхом.

Росія старанно копіює гітлерівську Німеччину, хоча мені здається, що це більше гра в Оруелла, ніж у Ріббентропа та Геббельса. Чим закінчиться ця війна? Світовою пожежею чи перемогою сил добра над божевільним диктатором, а також черговою марною спробою Заходу виростити з країни-виродка нормального члена світової спільноти? Я не знаю.

Як можна знищити Росію

Вірю, що переможе добро, але віра – це не обов'язково те, що буде. Що я знаю? Знаю, що швидкої перемоги не буде. Знаю, що історія не любить оптимістів. Знаю, що добро завжди перемагає лише у казках, та й то у поганих.

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Росія сильна ресурсна країна з величезним запасом міцності. Агресивна, яка ненавидить нас і весь колективний Захід. Її не можна перетворити на голуба миру, адже ідеологія Москви – це війна до переможного.

Цю країну не можна окупувати та денацифікувати – розміри не ті. Її можна лише вимотати та економічно знищити, але на це потрібні роки.

І це означає кінець війни. Це означає, що війна продовжуватиметься, але на іншому рівні, з іншою інтенсивністю.

Чи допоможе зміна влади в Росії досягти миру? Можливо. Але це тимчасовий захід. Як тільки Росія назбирає жирок, вона згадає і приниження, і про "споконвічні російські землі", і про те, що колективний Захід – це не тільки ніжки Буша. Вже плавали, знаємо.

Загалом, я оптиміст, але дивлюсь на речі реально. Не чекайте на швидку перемогу. Це не бліцкриг. Але перемога неодмінно буде. Не сьогодні й не завтра, але буде.