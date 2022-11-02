В Україні вже загинули понад 1 400 російських офіцерів, – ОSINT

2 листопада 2022 , 22:24
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Росія на полі бою щодня втрачає в Україні багато своїх військових. Серед них не лише солдати, а й високопоставлені особи її армії.

Так, згідно з даними ОSINT, станом на 1 листопада з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 402 офіцерів на війні, яку сама й розвязала в Україні. 

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Близько 6 осіб на день

За підрахунками дослідників розвідки на основі відкритих джерел, це приблизно 5,7 осіб на день. При цьому з 1 402 осіб 26% – це старші офіцери.

Так, серед втрат Росії: 

  • 2 генерал-лейтенантів,
  • 8 генерал-майорів,
  • 44 полковники,
  • 98 підполковників,
  • 193 майори.


Ліквідовані російські офіцери / Інфографіка з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ

Загальні втрати Росії за останню добу

Загалом ЗСУ ліквідували уже понад 73 тисячі окупантів, 800 з яких – лише за останню добу. Такі колосальні втрати пов'язані як з перекиданням щойно мобілізованих росіян на фронт, так і постійними спробами йти в атаку.

Нищать ЗСУ й техніку ворога. Наприклад, за останню добу вдалося перетворити у металобрухт: 

  • 16 танків (загалом 2 714),
  • 1 літак (277),
  • 1 гелікоптер (258),
  • 24 бойові броньовані машини (5 525),
  • 23 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1 438),
  • 3 артилерійські системи (1 733),
  • 4 РСЗВ (387).
Зверніть увагу! Ця кількість може бути вищою, адже через високу інтенсивність боїв відстежити усі втрати складно.

Актуальні втрати ворога станом на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ знищують високопосадовців російської армії

  • Одного з найперших вдалося ліквідувати генерал-майора, командувача 41 армії Росії Суховецького. Трапилося це на 8 день повномасштабної війни, 3 березня. 
  • Також весною ліквідували російського майора, командира батальйону Руслана Петрухіна.
  • Зовсім нещодавно ж стало відомо про ліквідацію іншого російського полковника Олексія Харечка, який у 2014 – 2017 роках брав участь у захопленні Донбасу разом з бойовиками. Про його смерть повідомив лише син через місяць після смерті батька. 

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Автор: Юлія Якубова