В Україні вже загинули понад 1 400 російських офіцерів, – ОSINT
Джерело:СтратКом ЗСУ
Росія на полі бою щодня втрачає в Україні багато своїх військових. Серед них не лише солдати, а й високопоставлені особи її армії.
Так, згідно з даними ОSINT, станом на 1 листопада з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 402 офіцерів на війні, яку сама й розвязала в Україні.
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Близько 6 осіб на день
За підрахунками дослідників розвідки на основі відкритих джерел, це приблизно 5,7 осіб на день. При цьому з 1 402 осіб 26% – це старші офіцери.
Так, серед втрат Росії:
- 2 генерал-лейтенантів,
- 8 генерал-майорів,
- 44 полковники,
- 98 підполковників,
- 193 майори.
Ліквідовані російські офіцери / Інфографіка з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ
Загальні втрати Росії за останню добу
Загалом ЗСУ ліквідували уже понад 73 тисячі окупантів, 800 з яких – лише за останню добу. Такі колосальні втрати пов'язані як з перекиданням щойно мобілізованих росіян на фронт, так і постійними спробами йти в атаку.
Нищать ЗСУ й техніку ворога. Наприклад, за останню добу вдалося перетворити у металобрухт:
- 16 танків (загалом 2 714),
- 1 літак (277),
- 1 гелікоптер (258),
- 24 бойові броньовані машини (5 525),
- 23 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1 438),
- 3 артилерійські системи (1 733),
- 4 РСЗВ (387).
ЗСУ знищують високопосадовців російської армії
- Одного з найперших вдалося ліквідувати генерал-майора, командувача 41 армії Росії Суховецького. Трапилося це на 8 день повномасштабної війни, 3 березня.
- Також весною ліквідували російського майора, командира батальйону Руслана Петрухіна.
- Зовсім нещодавно ж стало відомо про ліквідацію іншого російського полковника Олексія Харечка, який у 2014 – 2017 роках брав участь у захопленні Донбасу разом з бойовиками. Про його смерть повідомив лише син через місяць після смерті батька.
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