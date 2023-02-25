Американський ветеран Ендрю Пітерс загинув у боях з окупантами в Україні

Боротися проти окупантів Україні допомагають й добровольці з безлічі країн світу. На жаль, 16 лютого під час бойових дій загинув ветеран американської армії Ендрю Пітерс.

Йому було лише 28 років, а родом він з Маршфілда, штат Вісконсін. Його загибель підтвердили у Держдепартаменті США.

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Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу,

– сказав речник Держдепартаменту США.

Що відомо про воїна

Ендрю добре володів кількома мовами, зокрема, російською, українською та французькою, і любив хокей у школі. Після повернення з Афганістану він приєднався до дорослої ліги. Однак батьки чоловіка підкреслили, що їхній син добре розумів, що є правильним, а що неправильним, а тому прагнув допомагати українцям.

Він відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну. Ендрю був надзвичайно близький зі своїми однополчанами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою,

– сказали вони.

Зараз родина загиблого воїна співпрацює з посольством США в Києві, щоб повернути його тіло додому.

Батьки воїна підкреслили ЗМІ, що вони діляться своєю історією, щоб нагадати співвітчизникам Америки, що "війна в Україні впливає не лише на українців".

Ендрю Пітерс до війни в Україні воював у 2014 році в Афганістані. Згодом він вступив до Міжнародного легіону оборони України, створеного для того, щоб громадяни інших держав могли долучатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку.

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