Строкової більше не буде: Умєров затвердив перехід на службу за контрактом і рекрутинг

Глава Міноборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Концепція передбачає перехід української армії на службу за контрактом.

Умєров підписав наказ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Документ визначає розвиток військової кадрової політики як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

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Нова концепція буде діяти у мирний та воєнний час

У Міноборони повідомили, що акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни з Росією, а також інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ з арміями держав-членів НАТО.

Нова концепція передбачає, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.

Також у відомстві анонсували, що в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Інші очікувані результати, які декларує Міноборони:

людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

В Україні тестуватимуть смартмобілізацію

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував роботу над пілотним проєктом щодо смартмобілізації. Експеримент мають запустити через один – два місяці.

Мета смартмобілізації полягає у тому, щоб дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.

Зауважимо, що "Азов" у співпраці з Work.ua оголосили про початок рекрутингової кампанії під гаслом "Війську потрібні різні професії". На сайті пошуку роботи з'явилися 28 різних вакансій в "Азові".