В Україні засудили до 15 років ув'язнення чотирьох бойовиків за держзраду
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Деякі українські громадяни повірили у "силу" ворога та вирішили стати на його бік. У такого рішення є лише два сценарії – смерть або тривале ув'язнення.
Кожен російський окупант, який чинив злочини проти України та українців, буде за це відповідати. Це стосується й тих, хто вирішив зрадити свою країну та стати на бік ворога.
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Вирок зрадникам, які воювали проти України
Івано-Франківський міський суд засудив до 15 років з конфіскацією майна чотирьох чоловіків, які стали на бік ворога та зрадили свою країну. Також суд вирішив знищити докази у справі – паспорти громадян "ДНР" та військовий одяг росіян.
Колишні громадяни України вирішили перейти на бік ворога та стати до лав збройних формувань псевдореспубліки. Троє чоловіків стали стрілками, один – кулеметником. Вони були солдатами 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої "ДНР".
У 2014 році вони підтримали анексію Криму Росією та окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Їх затримали у березні 2022 року, коли вони прибули на територію Харківської області, щоб воювати проти України. Затримання здійснили герої ЗСУ.
Тепер зрадники проведуть багато років за ґратами, а їхня доля має стати прикладом для тих, хто вирішить стати на бік ворога та піти воювати проти своєї рідної країни.
Війна Росії проти України: коротко про останні новини
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