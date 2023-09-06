Нав'язував діткам "русскій мір": в Україні затримали проросійського вчителя

В Україні викрили вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. Ветеран військової розвідки поширював проросійські наративи.

У ДПСУ повідомили, що вчителя, якого прикордонники викрили в Одеській області, вже затримали. Він виявився місцевим жителем і ветераном військової розвідки.

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Затриманий вчитель виявився ветераном військової розвідки

Чоловік працював вчителем мистецтва в дитячій школі. Він нав'язував дітям пропагандистські наративи.

Тепер свої уроки на теми "війну з Росією розпочала Україна…", "Одеса і Донбас – території Росії", "українські військові обстрілюють цивільне населення…" – він, швидше за все, буде проводити за ґратами,

– зазначили українські прикордонники.

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