Нав'язував діткам "русскій мір": в Україні затримали проросійського вчителя
Джерело:ДПСУ
В Україні викрили вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. Ветеран військової розвідки поширював проросійські наративи.
У ДПСУ повідомили, що вчителя, якого прикордонники викрили в Одеській області, вже затримали. Він виявився місцевим жителем і ветераном військової розвідки.
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Затриманий вчитель виявився ветераном військової розвідки
Чоловік працював вчителем мистецтва в дитячій школі. Він нав'язував дітям пропагандистські наративи.
Тепер свої уроки на теми "війну з Росією розпочала Україна…", "Одеса і Донбас – території Росії", "українські військові обстрілюють цивільне населення…" – він, швидше за все, буде проводити за ґратами,
– зазначили українські прикордонники.
На Житомирщині викрили перевертня в рясі
- На Житомирщині затримали настоятель церкви УПЦ МП, який був "відданий Кремлю душею і тілом".
- Настоятель церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП планував "промити мізки" парафіянам російською пропагандою. З цією метою чоловік роздавав їм листівки і брошури відповідного змісту.
- Після обшуків правоохоронців тепер настоятель церкви на пару із "наставником" відбуватиме покарання за зраду українців. Йому вже повідомили про підозру за фактами розпалювання національної та релігійної ворожнечі.
- Додамо, що СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ, який встановлював "GPS-маячок" для наведення російських ракет на об'єкт Укрзалізниці.
- Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої було затримано агента ФСБ.
- Затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "кримського" управління ФСБ.