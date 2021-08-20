В Україні змінили порядок помилування: Зеленський підписав указ
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський вніс зміни в Положення про порядок здійснення помилування. Серед переліку тих, на кого вони поширюються – корупціонери та порушники правил дорожнього руху.
Відповідний указ №373 президент підписав 20 серпня. Документу набуває чинності з дня його опублікування.
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Зеленський змінив порядок помилування в Україні
Відтепер можуть бути звільнені від відбування покарання особи, засуджені за вчинення корупційних кримінальних злочинів і правопорушень, порушення правил дорожнього руху або водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Помилувати їх можуть лише після фактичного відбуття ними термінів, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу.
Крім цього, у виняткових випадках клопотання про помилування може бути подано:
- членом Комісії при президенті країни з питань помилування;
- омбудсменом;
- радниками – уповноваженими президента з прав дітей і з питань безбар'єрності.
Втім посадовці мають звертатися щодо цього питання безпосередньо до Офісу Президента.
Також змін зазнав і формат проведення засідання Комісії з помилування. Згідно з оновленим указом, воно може відбуватися дистанційно в режимі відеоконференції.
Нещодавні важливі документи, які підписав Зеленський
- Володимир Зеленський 20 серпня затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Документ стане підґрунтям для державних програм розвитку ОПК та імпортозаміщення.
- Президент також підписав указ про реформу охорони здоров'я. Насамперед він зобов'язує уряд до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.
- До того ж глава держави увів у дію документ РНБО про захист кордонів України. І підписав закони про скасування ПДВ на ввезення електромобілів.