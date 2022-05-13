В Україні знищено російських офіцерів, які брали участь у "миротворчій" місії в Придністров'ї

Росія кидає на війну проти України військових, які брали участь в операціях у різних куточках світу. Під час бойових дій в Україні було ліквідовано офіцерів, які брали участь у "миротворчій" місії в Придністров'ї.

На війні в Україні загинули російський майор Олександр Федоров та підполковник Артем Корміліцин, повідомляють джерела 24 каналу. Обидва до повномасштабної війни в Україні були у "миротворчих" силах Росії у Придністров'ї.

До речі Сідайте, двійка, – Арестович розповів про радикальні зміни у російському військовому керівництві

Бригада Федорова відповідальна за ракетні удари по Україні

Майор Федоров Олександр Сергійович народився 22 серпня 1988 року. Донедавна він був заступником начальника штабу 103 ракетної бригади, яка дислокується у місті Улан-Уде.



Майор Олександр Федоров / Фото надані 24 каналу

Протягом 2019 – 2020 років виконував обов'язки помічника начальника зв'язку у складі російського військового контингенту "миротворчих сил" у Придністров'ї.



Вбитий російський майор Олександр Федоров / Фото надані 24 каналу

Варто зауважити, що 103 ракетна бригада бере активну участь у бойових діях в Україні. Саме вона запускає смертоносні ракети "Іскандер", вбиваючи мирне населення. На руках Федорова сотні вбитих жінок та дітей.



Документи російського офіцера Олександра Федорова / Фото надані 24 каналу

В Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону

Українським військовим вдалося ліквідувати й товариша Федорова – підполковника Корміліцина Артема Олександровича, який народився 6 серпня 1982 року.



Російський підполковник Артем Корміліцин / Фото надані 24 каналу

Корміліцин, який у 2005 році закінчив Челябінське танкове командне училище, був командиром мотострілецького батальйону збройних сил Росії. У нього залишилася вдова та дитина.

У 2020 – 2021 роках у Придністров'ї обіймав посаду старшого військового спостерігача російського військового контингенту так званих "миротворчих сил".



Вбитий підполковник Артем Корміліцин / Фото 24 каналу

Росії не стала приховувати загибель обох офіцерів. Вони будуть поховані, а не спалені в мобільних крематоріях, як решта російських окупантів.

Втрати Росії у війні проти України: головне

Зранку 13 травня у Генштабі Збройних Сил України традиційно оновили статистику втрат Росії у війні. За 78 днів війни Росія втратила близько 26 900 військових та вже 200 літаків.

Варто зазначити, що війська агресора втрачають не тільки звичайних солдатів, але й офіцерів. В американській розвідці заявили, що українцям вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів.

У британській розвідці розповіли про труднощі росіян з командуванням і контролем. Через невпевнені дії військ на передовій почали з'являтись старші командири. Унаслідок цього Росія почала втрачати командирів.

Раніше – назвали регіони, де Росія готується до наступу: дивіться відео