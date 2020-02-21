Україні загрожує техногенна катастрофа: чому потрібно скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти

В Україні квоти на імпорт сірчаної кислоти за півтора року привели до монополізації ринку.

Ціни зросли майже вдвічі, а додатковий прибуток дістався компаніям-посередникам.

Президент "Укрметаллургом" Олександр Каленков заявив, якщо Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не ухвалить рішення скасувати квоти, частина підприємств опиниться перед вибором: або закривати виробництво, або порушити технологічний процес. А враховуючи, що сірчану кислоту використовують для очищення газу, це загрожує техногенною катастрофою. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

21 лютого відповідне рішення комісія може ухвалити на засіданні. Скасування квот вимагають українські компанії, які споживають сірчану кислоту.

"Обмеження ввели в липні 2018-го. Підстав не було. Це політично продавлене рішення. Ми маємо півтора року квот. До чого це призвело? Ринок монополізували, цим скористалися несумлінні посередники. Через них продають сірчану кислоту окремі державні підприємства. І прибуток дістається саме посередникам", – розповідає Каленков.

Підприємство опинилося в заручниках у окремих посередників через монопольне становище на ринку. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти можна тільки у конкретних постачальників.

Президент "Укрметаллургом зазначив, що за рік споживачі кислоти додатково заплатили близько 380 млн грн. Ці гроші залишилися у посередників, через які держпідприємства відмивають гроші. Самі підприємства своє фінансове становище поліпшили незначно, обсяги виробництва зросли незначно. Поставки відбуваються зі збоями.

На думку експертів та представників профільних асоціації рішення має бути однозначне – будь-які обмеження треба прибрати, адже дефіцит цієї продукції створює також і корупційні ризики під час її розподілу.