11:57
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Україні загрожує техногенна катастрофа: чому потрібно скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти

      - Читать новость на русском
      Сірчана кислота / nv.ua/

      В Україні квоти на імпорт сірчаної кислоти за півтора року привели до монополізації ринку.

      Ціни зросли майже вдвічі, а додатковий прибуток дістався компаніям-посередникам.

      Президент "Укрметаллургом" Олександр Каленков заявив, якщо Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не ухвалить рішення скасувати квоти, частина підприємств опиниться перед вибором: або закривати виробництво, або порушити технологічний процес. А враховуючи, що сірчану кислоту використовують для очищення газу, це загрожує техногенною катастрофою. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

      21 лютого відповідне рішення комісія може ухвалити на засіданні. Скасування квот вимагають українські компанії, які споживають сірчану кислоту.

      "Обмеження ввели в липні 2018-го. Підстав не було. Це політично продавлене рішення. Ми маємо півтора року квот. До чого це призвело? Ринок монополізували, цим скористалися несумлінні посередники. Через них продають сірчану кислоту окремі державні підприємства. І прибуток дістається саме посередникам", – розповідає Каленков.

      Підприємство опинилося в заручниках у окремих посередників через монопольне становище на ринку. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти можна тільки у конкретних постачальників.

      Президент "Укрметаллургом зазначив, що за рік споживачі кислоти додатково заплатили близько 380 млн грн. Ці гроші залишилися у посередників, через які держпідприємства відмивають гроші. Самі підприємства своє фінансове становище поліпшили незначно, обсяги виробництва зросли незначно. Поставки відбуваються зі збоями.

      На думку експертів та представників профільних асоціації рішення має бути однозначне – будь-які обмеження треба прибрати, адже дефіцит цієї продукції створює також і корупційні ризики під час її розподілу.

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:06 Перепис населення за допомогою супутників: як це працює і чи має сенс в Україні
      Михайло Года
      сьогодні , 08:50 День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємо
      Євгенія Мазур
      20 лютого , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      20 лютого , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 08:40 Скандальні 12 кроків до миру: чому в Мюнхені злякались
      Світові Медіа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук